Noul an universitar vine cu cheltuieli mai mari pentru studenti. Cele mai multe universitati au marit preturile la cazare, pentru ca se asteapta la facturi mai mari la gaz si la curent electric. In plus, studentilor li se cere sa faca si economie: sunt rugati sa nu foloseasca celebrele resouri, daca temperatura din camere este […]