Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Chelsea Londra s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Anglei, trecand in turul patru de Aston Villa, scor 3-1, informeaza news.ro.Pe Villa Park, invingatorii au marcat prin Gallagher ’11, Jackson ’21 si Fernandez ’54. Pentru Aston Villa a inscris Diaby, in minutul 90+1.…

- Voluntari - Hermannstadt, meci din etapa #24 din Superliga, se disputa luni de la 17:00. Partida e live pe GSP.ro și in direct la Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Programul complet și rezultatele etapei #24 Voluntari - Hermannstadt, live de la 17:00 Click aici pentru live+statistici Voluntari…

- Real Madrid și Atletico Madrid se intalnesc de la ora 22:00 in derby-ul etapei a 23-a din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Adus in aceasta iarna, Horațiu Moldovan va fi rezerva, titular urmand a fi Jan Oblak Real Madrid – Atletico Madrid,…

- Pol Iași și Universitatea Cluj se intalnesc duminica, de la 17.00, in etapa #23 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Orangesport 1, Prima Sport 2 și Digisport 1. Programul complet din Liga 1 Pol Iași și Universitatea Cluj, LIVE de la 17:00 Click AICI pentru statistici Pol Iași…

- Chelsea a invins Middlesbrough, scor 6-1, si s-a calificat in finala Cupei Ligii AnglieiEchipa Chelsea s-a calificat in finala Cupei Ligii Angliei, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, formatia Middlesbrough, scor 6-1, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Golurile au fost marcate…

- Chelsea primește vizita rivalei locale Fulham astazi de la ora 14:30, in etapa #21 din Premier League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 1, Digi Sport 1, Orange Sport 1 Programul complet și rezultatele din Premier League AICI! Chelsea - Fulham, live de la…

- Raheem Sterling, extrema lui Chelsea, a ratat o ocazie imensa cu Wolves, in Premier League. La 0-0, in minutul 32, Jose Sa i-a pasat lui Gomes, care a pierdut mingea in fața lui Sterling. Englezul a sprintat spre poarta și a ramas singur cu Sa, portarul lui Wolves. +1 FOTO El avea insa și doi coechipieri…

- Formatia Chelsea Londra s-a calificat, marti seara, in semifinalele Cupei Ligii Angliei, trecand im sferturi de Newcastle, scor 5-3 in urma loviturilor de departajare, potrivit news.ro.Newcastle a deschis scorul in minutul 16, prin Wilson.Pentru Chelsea a egalat Mudryk, in minutul 90+2.…