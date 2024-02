Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid se pregatește de duelul cu Inter, din turul optimilor UEFA Champions League, iar jucatorii lui Diego Simeone s-a distrat copios inainte de meci. Inter și Atletico Madrid se infrunta de la ora 22:00, in turul optimilor Ligii Campionilor, intr-un meci condus de Istvan Kovacs. Partida va…

- Inter și Atletico Madrid se infrunta de la ora 22:00, in turul optimilor Ligii Campionilor, intr-un meci condus de Istvan Kovacs. Partida va fi liveTEXT și liveAUDIO pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport, DigiSport. ...

- Gazzetta dello Sport a analizat decizia UEFA de a-l delega pe Istvan Kovacs la meciul Inter Milano - Atletico Madrid, care va avea loc, marti, de la ora 22.00, in mansa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Inter - Atletico Madrid va fi liveTEXT și live AUDIO pe GSP.ro. Și in direct pe PrimaSport,…

- Lazio și Bayern Munchen se intalnesc de la ora 22:00 in turul optimilor UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT și in comentariul AUDIO pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Returul e programat pe 5 martie, la Munchen Lazio - Bayern, liveTEXT pe GSP.ro de la ora 22:00…

- Universitatea Cluj va evolua astazi, incepand cu ora 20:00, pe terenul celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XXV-a, din SuperLiga. Clujenii merg pe stadionul „Ioan Oblemenco” dupa un parcurs de slab in ultimele etape, cu patru infrangeri in ultimele cinci meciuri.…

- CFR Cluj și Universitatea Cluj se infrunta intr-un meci ce se anunța extrem de incins. Partida din etapa a 21-a din Superliga va incepe la 19:45. E liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, OrangeSport și DigiSport. CFR Cluj - U Cluj, live de la 19:45 AICI cele mai tari statistici CFR Cluj -…

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Farul, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu Petrolul (duminica, ora 17:00) și a vorbit despre viitorul clubului. Farul – Petrolul se joaca duminica, de la ora 17:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1…

- Borussia Dortmund și RB Leipzig se intalnesc de la ora 19:30 intr-un meci care se anunța a fi unul extrem de spectaculos. Partida din etapa a 14-a din Bundesliga va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 3 și DigiSport 3. ...