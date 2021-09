Chefuri cu „chiuială” în biroul șefului Poliției Locale Bârlad Mai mulți polițiști locali din Barlad au fost filmați in timp ce beau și petrec in biroul șefului lor, care i-a chemat de acasa și pe cei aflați in zi libera pentru a bea la munca. Polițiștii locali din Barlad au baut și au dansat alaturi de șeful lor, chiar in biroul acestuia, care i-a chemat de acasa chiar și pe cei aflați in ziua libera pentru a chefui la munca, scrie Vremea Noua . Funcționarii Primariei Barlad au facut și gratar la munca și au petrecut „cu dans și chiuiala” pana tarziu in noapte, moment in care unii au plecat acasa și i-au lasat pe ceilalți ”muci de beți” la serviciu. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

