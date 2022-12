Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de persoane au ales sa-și petreaca a doua zi de Craciun la concertul manelistului Culița Sterp. Insa, distracția nu a durat mult, pentru ca polițiștii și inspectorii ISU au descins localul din Bihor, care avea o capacitatea maxima de 180 de persoane. In local a fost descoperita și o suma de…

- Cheful a avut loc in Caminul Cultural din Nimaiesti și nu mai puțin de 400 de persoane au fost prezente. Distracția a fost intrerupta brusc atunci cand oamenii legii și-au facut apariția.Aceștia au dat amenzi pentru bani neinregistrați in casa de marcat și pentru ca in spațiul cu capacitate de 180 de…

- Polițiștii și jandarmii l-au prins, luni, pe un camp din extravilanul comunei Calarași, pe tanarul de 25 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de omor calificat in ziua de Craciun, a anunțat Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj.

- Luni seara, in a doua zi de Craciun, pompierii piteșteni au intervenit in Pitești, in cazul unui accident rutier produs intre trei autoturisme. Din informațiile culese la fața locului, unul dintre șoferi a lovit in plin doua autoturisme aflate la coada la McDonalds. La fața locului s-au asigurat masurile…

- Fortele speciale pakistaneze i-au ucis pe toti membrii unei grupari talibane care ocupasera duminica un centru contraterorist in nord-vestul tarii, luand ostatici ofiteri de securitate, a anuntat marti ministrul apararii, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Doi membri ai fortelor speciale pakistaneze…

- Geamul ușii de la postul de poliție din Berghin ar fi fost spart, duminica dimineața, cu o piatra, de catre o femeie. Aceasta ar fi fost protagonista unui scandal petrecut la un imobil din apropiere și, la un moment dat, nu se știe inca de ce, și-a varsat naduful pe bunurile statului. Potrivit surselor…

- Astazi, in nordul țarii, angajații Brigazii de Poliție cu Destinație Speciala „Fulger” a IGP vor desfașura exerciții practice speciale, inclusiv cu implicarea blindatelor, anunța Inspectoratul General de Poliție.

- Un amplu exercițiu de intervenție, pentru dezvoltarea capacitații operaționale a avut loc in cursul zilei de azi, in cadrul Aeroportului Satu Mare. Exercițiul a constat in aplicarea mai multor scenarii, care au vizat intervenția pentru recuperarea unui colet suspect, pentru evacuarea aeroportului, pentru…