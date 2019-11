CHEFI LA CUTITE 2019. Se ascut cuţitele, s-au format cele trei echipe CHEFI LA CUTITE 2019: In sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite, 130 de concurenți au trecut prin probe de foc pentru a demonstra ca merita un loc in echipele conduse de Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu sau Chef Catalin Scarlatescu. In prima proba din Bootcamp, concurenții au primit un coș plin cu tot felul de ingrediente, cu care au fost nevoiți sa pregateasca o mancare rece, moment in care mulți au ales salatele sau aperitivele. Apoi, concurenții din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite au fost puși sa pregateasca un piure și apoi o mamaliga! Iata mai jos… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Roberto Moretti are 53 de ani și este din Italia, dar inginerul s-a casatorit cu o romanca și s-a stabilit in județul Arad, unde are o afacere de succes! Concurentul a venit la emisiunea Chefi la cuțite la indemnul soției și a ales sa pregateasca o rețeta tradiționala…

- Miss Lu sau Alyanna Lu, singura cantareața Otaku din Romania, este la fel de uimitoare in viața privata cum este in muzica. Artista a acceptat provocarea de la Chefi la cutite si le-a pregatit juratilor o potiune speciala!

- Chefi la cuțite, sezon 7. Ediția 11. Juliana Cassie are 18 ani, este studenta și locuiește in București. Concurenta pare sa aiba o poveste de viața trista, iar momentul in care povestește in fața camerelor ii aduce lacrimi pe obraji.

- Chefi la cutite. Ediția 8, 1 octombrie 2019. Alina Tanasa și Diana Enciu – aka Absolutely Fabulous – doua dintre cele mai cunoscute bloggerițe de fashion din Romania, au venit sa-si demonstreze talentul culinar la Chefi la cutite!

- Miruna are 15 și este fiica lui Sorin Bontea, juratul de la „Chefi la cuțite”. Adolescenta ii seamana perfect tatalui ei și este chiar pasionata de bucatarie. Marți seara, Sorin Bontea face dezvaluiri despre fiica lui, dar și despre baiatul și soția cu care are o relație stransa. Cel de-al șaselea…

- Chefi la cuțite, sezon 7, editia 2. O noua runda de jurizari pe nevazute, completata de o lupta piperata pentru cea de-a doua amuleta, caștigata cu succes de chef Sorin Bontea, aduce in fața juraților cu tanar cu... mult tupeu!

- Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a debutat in forta cu sezonul cu numarul 7. Un numar record de concurenți s-au prezentat la degustarile pe nevazute, in fața celor trei jurați. In ediția 2, un șofer de TIR cu patru neveste le-a pus in farfurie un preparat tradițional romanesc. In sfarșit!

- Cel de-al saptelea sezon Chefi la cuțite, ce va avea premiera pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1, vine cu multe surprize pentru telespectatori, dar și pentru chefi. Banda le va aduce pe masa jurizarii dintre cele mai diverse preparate, dar mare le va fi mirarea juraților, cand vor afla…