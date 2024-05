Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ranite in noaptea de miercuri spre joi intr-un atac aerian ucrainean asupra orasului rus Belgorod si in imprejurimi, a anuntat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, relateaza AFP.

- Atacuri cu drone ucrainene s-au soldat cu sase morti si 35 de raniti in regiunea Belgorod din Rusia. Anunțul a fost facut luni guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, relateaza Reuters. Atacul a avut loc in apropierea satului Bezezovka si a vizat doua autobuze care transportau persoane, sustine Viaceslav…

- Un atac ucrainean cu drona a facut doi morti in regiunea rusa de frontiera Belgorod, in vestul tarii, a informat guvernatorul local sambata dimineata, noteaza AFP. „Satul Poroz, din cartierul urban Graivoron, a fost atacat de fortele armate ucrainene cu drone. In urma proiectarii a doua dispozitive…

- Atacuri aeriene la Harkov - Cel puțin patru persoane au murit și 12 au fost ranite, noaptea trecuta, in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov. Patru persoane au decedat, printre care trei salvatori, iar cinci au fost ranite, in timpul unei a doua lovituri asupra unui loc care tocmai…

- Un civil a fost ucis si alti doi au fost raniti intr-un atac cu drona in regiunea rusa Belgorod, care se invecineaza cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional.“Va fi o dimineata dificila”, a scris Viaceslav Gladkov pe Telegram, adaugand ca doua districte din regiunea sa au fost atacate de drone.…

- Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, tinta unor atacuri persistente dinspre statul vecin Ucraina, a anuntat sambata inchiderea pentru urmatoarele zile a centrelor comerciale si a scolilor din orasul Belgorod, capitala regiunii, informeaza AFP, potrivit stiripesurse.ro. “Tinand cont de…

- Trei unitați formate din cetațeni ruși au traversat marți dimineața granița dintre Ucraina și Rusia in doua regiuni: Belgorod și Kursk, cu un mesaj ferm pentru boicotarea așa-ziselor alegeri prezidențiale programate pentru 15-17 martie.

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un bombardament imputat Kievului in orasul rus Belgorod, a anuntat guvernatorul acestei regiuni frontaliere cu Ucraina care este vizata frecvent de tiruri, relateaza AFP.