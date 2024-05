Stiri pe aceeasi tema

- De 9 mai, Primaria municipiului Chișinau va organiza, in toate sectoarele orașului, un șir de evenimente dedicate Zilei Europei. Despre acest lucru a informat Primarul General al Capitalei Ion Ceban, astazi, 29 aprilie, in cadrul ședinței operative a serviciilor Primariei Chișinau. {{744431}}Astfel,…

- Pe 9 mai, in centrul Chișinaului va fi sarbatorita Ziua Europei in cadrul unui eveniment organizat de guvern in colaborare cu o delegație a Uniunii Europene. Despre acest lucru a anunțat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a declarat ca pe 9 mai 1950 s-a pus piatra de temelie…

- Siguranța economica a fiecarui roman este piatra de temelie in programul PNL, este de parere deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador. Din acest motiv, a subliniat ea, de Ziua Educației Financiare, Guvernul Romaniei a aprobat un proiect cu o importanța majora: Strategia Naționala de Educație Financiara…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, PS Iosif Pauleț, PS Petru Sescu, pr. director Petrica Tamaș și elevi ai Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif” au pus piața de temelie și au marcat inceperea lucrarilor la construirea unui corp nou de cladire – Școala, in cadrul acestui colegiu.…

- Joi, 28 martie 2024, se implinesc 103 de ani de la momentul punerii pietrei de temelie a Catedralei Reintregirii și Incoronarii din vechea Cetate a Balgradului. Realizarea proiectului și coordonarea lucrarilor de construcție ale Catedralei și ale ansamblului arhitectural i-au fost incredințate arhitectului…

- Compania germana din industria de aparare Rheinmetall a pus piatra de temelie a unei fabrici de 63 de milioane de euro care va produce componente pentru vehicule electrice si alimentate cu hidrogen la Szeged, scrie Budapest Business Journal, citat de presa romana .

- Prin purtarea de grija a Bunului și Atotmilostivului Dumnezeu, ziua de 02 martie 2024 a reprezentat pentru pastratorii de tradiții din comuna Brodina un moment aparte, deoarece a fost sfințit locul pe care va fi (re)construita gospodaria huțula de la sfarșit de secol al XIX-lea, relocata toamna trecuta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Roma, in cadrul declaratiilor comune cu premierul Italiei, ca țara noastra a decis sa contribuie la reparatiile realizate in prezent Columnei lui Traian, un monument care reprezinta o piatra de temelie pentru poporul roman și relațiile cu aceasta țara.