In aceasta seara, la Chefi la cuțite, se da marea adunare: incepe bootcampul sezonului 13! Concurenții intra acum in cea mai dura etapa eliminatorie de care vor trece doar cei care demonstreaza ca merita intr-adevar un loc intr-una dintre echipele juraților. Singurii care nu se confrunta cu emoțiile covarșitoare ale bootcampului sunt caștigatorii cuțitelor de aur. Restul competitorilor vor simți din plin presiunea celei dintai probe, care le va cere talent, creativitate, dar și controlul emoțiilor in cele mai stresante condiții.