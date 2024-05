Târgul liceelor ajunge la Carei Targul liceelor este o activitate de orientare școlara și profesionala organizata de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala din Satu Mare. In perioada 10-14 mai 2024, cu incepere de la ora 10ºº, se desfașoara Targul liceelor la care participa elevii care studiaza la școlile din județul Satu Mare. Evenimentul face parte din Campania județeana de orientare vocaționala a elevilor „Imi construiesc viitorul!”, proiect organizat anual de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala. Marți,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In capitala, a fost lansat Centrul Comunitar YMCA Moldova pentru Resurse și Dezvoltare. Aici, vor fi prestate servicii pentru tineri, dar și pentru refugiații ucraineni. Deschiderea acestei locații a fost posibila cu sprijinul Primariei municipiului Chișinau, al grupului de companii DACC Hermes, dar…

- Evacuarea uriasei cantitati de moloz, printre care se afla si munitii neexplodate, rezultate de pe urma razboiului devastator al Israelului in Fasia Gaza ar putea dura in jur de 14 ani, a estimat vineri un oficial al Natiunilor Unite, transmit Reuters, AFP si DPA. Campania militara a Israelului in Fasia…

- Parcul auto al Primariei municipiului Galati va fi dotat cu 15 masini electrice, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, informeaza joi Compartimentul de presa al institutiei. ‘Primaria municipiului Galati continua actiunile pentru un transport modern si…

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, unitațile de invațamant cu filiera tehnologica ce au in școlarizare invațamant profesional de stat și invațamant dual alaturi de operatorii economici și organizații non-profit desfașoara, in perioada 18.03-08.06.2024,…

- Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu incearca sa se victimizeze și sa politizeze dosarul DNA, in care este suspect. „Va anunț ca astazi a inceput, in mod oficial, campania electorala. Deloc surprinzatoare ziua aleasa pentru a resuscita acest subiect”, a notat edilul pe Facebook.Afirmația lui Viziteu…

- Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu incearca sa se victimizeze și sa politizeze dosarul DNA, in care este suspect. „Va anunț ca astazi a inceput, in mod oficial, campania electorala. Deloc surprinzatoare ziua aleasa pentru a resuscita acest subiect”, a notat edilul pe Facebook.Afirmația lui Viziteu…

- Centrul Cultural Sighetu-Marmației impreuna cu sprijinul Primariei orașului Sighetu-Marmației va invita la spectacolul „Marțisoare muzicale” pentru a celebra impreuna Ziua Femeii. Evenimentul va avea loc vineri, 8 martie 2024, la Sala de Spectacole a Centrului Cultural. Programul incepe la ora 14:00…

- Miercuri, 21 februarie 2024, Școala Gimnaziala „Bogdan Voda" din Campulung Moldovenesc a fost gazda unei sesiuni de formare pentru profesori, avand ca invitați specialiști ai Centrului Județean de Resurse și Asistența Educaționala (CJRAE) Suceava.Activitatea, inițiata de psih. Adina ...