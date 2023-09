Stiri pe aceeasi tema

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Remus Iosub a devenit cunoscut dupa ce a participat la iUmor, el fiind caștigatorul sezonului 13. Tanarul a venit impreuna cu logodnica lui, Denisa Dragan, și au facut show in bucatarie. Pe langa glume și momente amuzante, cei doi au gatit lobster tail cu garnitura de cartofi wedges dulci la cuptor.

- Ionel Danciulescu recunoaște ca nu se pricepe atat de bine in bucatarie precum atunci cand vine vorba de fotbal, dar a decis sa iși incerce norocul. Fostul sportiv spune ca este un mare fan al emisiunii, așa ca, a decis sa vina in fața juraților cu un preparat simplu, dar delicios.

- Alexandru Radu Popescu are 36 de ani și este stabilit in Londra, dupa ce și-a dat seama ca afacerea din domeniul construcțiilor nu mai este atat de profitabila. In prezent, este fotograf, dar pe langa asta, este pasionat și de bucatarie.

- Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au auvt parte de o surpriza in ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Marele Gica Craioveanu a gatit pentru ei un preparat spanilor, arroz a la cubana.

- Cel mai spectaculos cooking-show din Romania continua cu doi invitați spectaculoși. Calin și Angela Radu au venit la Chefi la cuțite cu dorința de a-i surprinde pe jurați cu talentul lor la gatit, dar și cu o poveste de dragoste desprinsa din filme. Cei doi i-au cucerit pe jurați cu relația lor care…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- Toamna aceasta, televiziunea are gust doar la Antena 1, din 2 septembrie, cand Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu lanseaza mult așteptata invitație: ”Hai la masa, Romania!”, la festinul sezonului 12 Chefi la cuțite.