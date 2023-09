Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor pune la bataie o noua amuleta in ediția cu numarul 7 din 10 septembrie de la Chefi la cuțite. Ce a pregatit șefilor este o adevarata cursa cu un avantaj pe masura. Afla in randurile de mai jos ce rețeta au de gatit chefii și ce miza importanta țintesc in aceasta seara.

- Chefi la cutite, 9 septembrie 2023. In aceasta seara, chefii le-au dat din nou intalnire telespectatorilor in platoul amuletei. A fost o lupta stransa, cu o provocare pe gustul lui Chef Catalin Scarlatescu. Cel care da verdictul in editia de sambata, 9 septembrie 2023, disponibila pe Antena 1 si in…

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiența pe targeturile comercial și urban, lupta pentru amuleta aducandu-i prima victorie din acest sezon lui Chef Florin Dumitrescu. Seara s-a incheiat cu o vizita cu totul speciala: Jyoti Amge, cea

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Anca Țurcașiu a venit cu verdictul final! Vedeta a ales caștigatorul amuletei cu numarul trei! Dupa multe emoții și dorința arzatoare de a caștiga, vedeta a facut o alegere neașteptata. Iata cine este fericitul cașitgator al bombei cu amulete!

- Premiera sezonului 12 Chefi la cutite a fost aseara pe primul loc in topul audientelor. Show-ul culinar s-a impus lider de piața pe toate segmentele de public. Prima editie a fost cu noroc pentru Chef Bontea, care a castigat o amuleta importanta. Asa ca in seara aceasta se incinge atmosfera. In aceasta…

- Emoțiile au luat sfarșit pentru jurați! Oase a anunțat cine este caștigatorul primei amulete din sezonul 12, la Chefi la cuțite. Invitatul a facut o alegere care a starnit discuții printre jurații care și-au pus talentul la bataie, ca sa caștige o amuleta puternica.

- Cel mai așteptat show culinar din Romania are marea premiera in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1: prima ediție a sezonului 12 Chefi la cuțite vine cu noi ingrediente care condimenteaza competiția