- In ediția 24 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 octombrie 2023, este pusa la bataie o noua confruntare crancena in bucataria Chefi la cutite, cu doar patru editii inainte de semifinala sezonului 12. Irina Fodor anunța ca echipele au la dispozitie nu mai mult de o ora pentru a pregati trei feluri…

- In ediția 22 a emisiunii "Chefi la cuțite" din sezonul 12, din 8 octombrie 2023, Irina Fodor a anunțat o proba care avea sa puna echipele intr-o confruntare acerba. Inainte, insa, le-a dat o provocare amuzanta care a oferit unei echipe un avantaj și a schimbat mai apoi regulile dupa ce chef Sorin Bontea…

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 12, concurenții au dat tot ce este mai bun pentru a gati preparatele, iar cei trei jurați au pus la joc cele trei amulete. Proba a starnit hohote de ras, insa le-a dat batai de cap unor concurenți.

- In ediția 17 de la Chefi la Cuțite, sezonul 12 din 27 septembrie 2023, cei trei chefi și echipele lor au avut parte de o noutate. Irina Fodor a intrat in platou și a facut anunțul care le-a dat peste cap toate planurile. Ce decizii surprinzatoare au luat chefii

- In ediția 14 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 24 septembrie 2023, Irina Fodor a avut o apariție de senzație care a impresionat cei 120 de concurenți, dar și pe cei trei chefi: Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Preselecțiile au ajuns la final, iar bootcamp-ul a debutat intr-un…

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare in ediția din aceasta seara. Irina Fodor a anunțat amuleta pentru care se vor confrunta, dar mai ales invitatul special care va decide caștigatorul. Cea care va juriza preparatele este Andreea Balan, iar cheful care se alatura cursei…

- In prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023, Irina Fodor a facut un anunț neașteptat despre jocul de amuleta. De asemenea, chef Sorin Bontea a fost „atacat” de colegii sai.