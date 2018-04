Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele interesate de inițierea și dezvoltarea unor afaceri non-agricole in cele cinci orașe ale județului Teleorman au ocazia sa participe, incepand cu data de 4 aprilie, la concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului “Antreprenorium”, implementat in cele șapte județe ale Regiunii…

- Asociatia de ajutorare a copiilor si tinerilor dotati, talentati si din sistemul de protectie a copilului aflat in dificultate „EUROACTIV” Suceava, Shopping City Suceava, Asociatia „Alecs Group”, in parteneriat cu M Style Dance Studio, Palatul Copiilor Suceava, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret…

- Competiția online „Alege mișcarea azi” a luat sfarșit, dupa 15 zile in care romani din 24 de orașe din țara au demonstrat ca iubesc mișcarea, sportul și stilul de viața activ. Concursul a fost organizat de Asociația 11even, ca parte integrata a programului „Bucurie in Mișcare” 2018, program susținut…

- Clubul de robotica al Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza" a participat, ieri, la concursul First Lego League. „Acesta este un program internațional dedicat copiilor și tinerilor (9 - 16 ani), ce are ca scop introducerea acestora in lumea fascinanta a științei și tehnologiei, prin intermediul unei…

- Asociația „Down Activ” Moldova, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Botosani, Special Olympics Romania, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al judetului Botosani, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani organizeaza duminica, 18 martie,…

- Echipa de robotica AutoVortex Romania s-a clasat pe primul loc la Competitia Internationala de Robotica First Tech Challenge Rusia Open 2018. Cele 27 de echipe de liceeni din intreaga lume s-au intrecut in proiectarea, construirea si programarea celor mai buni roboti, intre 15 si 17 februarie,…

- La varsta de 32 de ani, fiind nascuta pe 22 noimebrie 1985, la Sinaia, prahoveanca Raluca Stramaturaru – produs al școlii de sanie de la CSO Sinaia – a avut o prestație senzaționala, pentru o practicanta de sporturi de iarna din țara noastra, clasandu-se pe poziția a VII-a a ierarhiei finale de la Jocurile…

- Este vorba de tir cu arcul! Dupa ce au participat, la inceput de an, la o competitie nationala, IFAA ONLINE 2018, arcasii de la „Phoenix Archery Sport Club” au reprezentat, recent, Romania la un puternic turneu international tocmai in Malaezia: Festivalul International al arcasilor. Au participat…