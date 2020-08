Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul bucatar Adi Hadean a izbucnit la adresa aplicațiilor care livreaza mancare la domiciliu. Hadean spune ca romanii au ajuns sa manance nutreț, din comoditate.„Gura bate guru. Serios. In sensul in care-i greu sa inveti pe cineva cat e flamand, si de 100 de ori mai greu sa inveti pe…

- Primarul general, Gabriela Firea, s-a declarat dezamagita si chiar socata de decizia lui Robert Negoita de a nu mai candida din partea PSD si afirma ca se astepta ca acesta sa o informeze despre o astfel de decizie. Firea sugereaza o intelegere intre Victor Ponta si Robert Negoita si afirma ca a…

- Ieri, 23 iunie 2020, polițiștii din Campeni, in urma vizionarii postarilor unui tanar din comuna Bistra, facute live pe o rețea de socializare, s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de incitare la ura sau discriminare și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina tanarului, in…

- Medicul Adina Alberts pune punctul pe i și scrie despre o intrebare pe care o au majoritatea parinților din Romania. De ce Guvernul PNL deschide doar gradinițele private din 15 iunie, nu și pe cele de stat, se intreaba Adina Alberts, ca majoritatea parinților.Citește și: Ion Cristoiu DEMASCA…

- Un memoriu semnat de 150 de angajați a fost remis și ministrului Sanatații, prin care acesta este inștiințat ca daca managerul interimar Cristina Paun nu demisioneaza sau nu este schimbat, vor urma demisii in masa. Protest spontan, in aceasta dimineața, la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de…

- Mai multe organizatii patronale si sindicale din agricultura si industria alimentara au lansat ieri o platforma-program pentru sprijinirea celor doua sectoare. Reunite intr-un comitet de initiativa,...