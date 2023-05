Stiri pe aceeasi tema

- Oricine a calatorit vreodata cu metroul in Marea Britanie a auzit, cu siguranța, celebrul indemn „Mind the Gap” (Atentie pe unde pasiti!). In weekendul dedicat incoronarii regelui Charles al III-lea, acest mesaj va deveni unul special.

- Calesti de lux, bijuterii scumpe, invitati in tinute de ceremonie si o importanta mobilizare a fortelor de ordine pentru a asigura desfasurarea fara incidente a evenimentului: fastul incoronarii regelui Charles al III-lea ii inflameaza pe britanici in plina criza a puterii de cumparare in Marea Britanie,…

- "Vom pune ceasul sa sune la ora 4 dimineata", a declarat Mimi Gill, o locuitoare de 43 de ani din statul american Florida, care spune ca nu va rata pentru nimic in lume ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, programata sambata, 6 mai, informeaza AFP.Aceasta admiratoare a serialului…

- Zi istorica sambata, la Londra. Cu doar cateva zile inainte de incoronarea regelui Charles al III-lea sunt schimbari importante de aceasta data la acest eveniment, fața de 1953, de pilda, cand a fost incoronata regina Elisabeta a II-a.

- Camilla va fi incoronata regina pe 6 mai alaturi de regele Charles al III-lea, care ii este sot de 18 ani. Este prima regina consoarta divortata din Regatul Unit si alte regate din Commonwealth. Iata 10 momente-cheie din biografia sa, potrivit AFP, preluata de Agerpres. 17 iunie 1947: Se naste la Londra…

- Traseul pe care regele Charles al III-lea și regina consort Camilla il vor urma pentru incoronare a fost dezvaluit. Acesta va implica doua vagoane aurite, dintre care unul are aer condiționat și amortizoare. Celalalt cantarește 4 tone și se poate deplasa

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, care detine si titlul de regina-consoarta, a fost nevoita sa isi anuleze miercuri participarea la un alt eveniment public, in conditiile in care aceasta se afla in perioada de recuperare dupa ce a fost testata saptamana trecuta cu COVID-19,…

- Regina-consoarta Camilla va purta coroana Reginei Mary, bunica Reginei Elisabeta a II-a, in timpul ceremoniei sale de incoronare, alaturi de noul rege Charles al III-lea, a anuntat marti biroul de presa al Palatului Buckingham.