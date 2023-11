Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va merge luni in Ungaria pentru a dezamorsa tensiunile cu premierul ungar Viktor Orban, care ameninta ca va bloca deciziile-cheie privind Ucraina la summitul UE de la jumatatea lui decembrie, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Guvernul ungar a lansat vineri o noua consultare nationala menita sa ”apere suveranitatea” Ungariei in fata unor decizii si politici promovate de Bruxelles, in timp ce premierul Viktor Orban a tinut un discurs in care a spus ca se asteapta in lunile urmatoare in cadrul UE la dispute majore „al caror…

- Viktor Orban, vorbind la Bruxelles, in marja unui summit UE, a declarat ca exista o "mare batalie" in special in ceea ce priveste sprijinul pentru Ucraina. Orban a spus ca nu vede niciun motiv pentru ca Ungaria sa impuna contribuabililor sai sa sprijine Ucraina.UE urmeaza sa decida in decembrie cu privire…

- Viktor Orban și Robert Fico au luat cuvantul la summitului Uniunii Europene, care se desfașoara la Bruxelles in perioada 26-27 octombrie, criticand noul ajutor financiar militar propus pentru Ucraina.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 6 octombrie, ca asteapta raspunsuri la „intrebari foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata incepe negocieri de aderare cu Ucraina, o decizie pe care Kievul ar vrea sa o aiba pana la sfarsitul acestui an, relateaza News.ro. Tarile UE…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina in niciun for international atat timp cat nu sunt restabilite drepturile minoritatii maghiare din Transcarpatia, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, in deschiderea sesiunii de toamna a parlamentului de la Budapesta, unde a mai spus ca acesta din urma nu se va…

- Ungaria a acuzat miercuri Ucraina ca a crescut brusc taxele de tranzit pentru petrolul rusesc, ceea ce a contribuit la o crestere a preturilor la carburanti si a urcat cu 0,5% inflatia din tara, dand peste cap previziunile de scadere, in conditiile in care Budapesta are cea mai mare rata de crestere…