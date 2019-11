Noul presedinte al Consiliului European, belgianul Charles Michel, a promis vineri o Europa "increzatoare si sigura pe ea", lider in lupta impotriva schimbarilor climatice, la preluarea functiei de la predecesorul sau, polonezul Donald Tusk, relateaza AFP si DPA. "Vreau o Europa increzatoare, sigura pe ea si hotarata", a subliniat el in marele hol al cladirii Consiliului de la Bruxelles, in fata unei audiente formate in principal din functionari veniti sa isi ia la revedere de la Tusk si sa ii ureze bun venit noului titular al functiei. Intr-un scurt discurs, dupa ce i-a adus un omagiu lui Donald…