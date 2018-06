Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea invoca bugetele limitate ale primariilor de sectoare ca motivare a propunerii de preluare a documentatiilor tehnico-economice pentru reabilitarea blocurilor. Astfel, de la Sectorul 3 ar urma sa fie preluate documentatiile pentru 101 blocuri (investitie totala de 148.256.061,57 lei),…

- Municipalitatea baimareana intentioneaza sa infiinteze o societate pe actiuni care sa aiba actionar unic Municipiul Baia Mare. Aceasta ar urma sa se numeasca Baia Mare Activ SA, cu sediul pe strada Serelor, nr. 2, si sa se ocupe cu activitatile de intretinere peisagistica. Pana la finalizarea procedurii…

- Edilul face o enumerare a realizarilor mandatului sau."Pentru prima data in istoria Bucurestiului, Municipalitatea a oferit domeniului sanatatii un buget record, *de 111 milioane de euro, suma care reprezinta, comparativ cu ultimii cinci ani, o dublare sau chiar triplare a fondurilor alocate spitalelor.Aceasta…

- Avand in vedere ca in ultima perioada, activitatea Primariei Municipiului Bucuresti precum si activitatea Primarului General au devenit subiectul predilect al opozitiei, in special a PNL - care a ales PMB ca tema de atac in batalia pe functii din interiorul PNL-, in dorinta de a construi inca de pe…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 45 de voturi „pentru" si doua abtineri. Potrivit proiectului de hotarare, este vorba despre terenul din strada Valsanesti, nr. 1A, din Sectorul 3, care are o suprafata de 60.674 de metri patrati. "Una dintre problemele cu care se confrunta municipiul…

- Primaria Capitalei va construi o baza sportiva in comuna Snagov, din judetul Ilfov, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Municipalitatea va reabilita si liceul care face parte din complexul sportiv. Proiectul a generat nemultumiri…

- Primaria Capitalei sustine ca Pasajul Basarab a fost deschis circulatiei in 2011, fara receptie la terminarea lucrarilor, mentionand ca la preluarea mandatului de catre Gabriela Firea procedura nu era demarata. Lucrarile au fost expertizate, iar dupa analiza expertizei vor fi anuntare masuri.