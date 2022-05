Stiri pe aceeasi tema

- Sala Rapid din București gazduiește, la finele acestei saptamani, turneul Final Four al Ligii Elitelor la futsal, competiție rezervata juniorilor cu varsta sub 19 ani. Sambata, 14 mai, in semifinale, FK Odorheiu Secuiesc o va intalni, de la ora 13.00, pe CFR Turnu Severin, iar incepand cu ora 15.30,…

- Ramasa cu obiectiv in finala mica, formatia timisoreana de futsal din elita a batut cu 4-2 in prima mansa pentru bronz pe FK Odorheiu Secuiesc. Pentru CFR Timisoara a mai ramas un singur joc in acest sezon, returul de peste sapte zile din Harghita, duel care se poate incheia cu o medalie. George David…

- FK Odorheiu Secuiesc a fost invinsa, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 7-2, de United Galați, in primul meci din semifinalele Ligii I de futsal. Cea de-a doua partida este programata la 19 aprilie, la Galați. In cealalta semifinala, Autobergamo Deva conduce cu 1-0 la general pe CFR Timișoara,…

- Selecționatele AJF Brașov și AJF Prahova vor juca finala Cupei Regiunilor, competiție organizata de FRF pentru fotbaliștii amatori. La ediția din acest sezon a Cupei Regiunilor au participat doar șase AJF-uri, grupate in doua grupe: Prahova, Giurgiu, Dambovița – grupa 1, respectiv Brașov, Vaslui și…

- CFR Timisoara a cedat azi pe teren propriu in primul joc din semifinalele Ligii I la futsal cu Autobergamo Deva. Oaspetii s-au impus cu 4-2 (2-0) pe final, dupa ce banatenii au reusit sa egaleze in repriza a doua. Favorita, formatia hunedoreana a deschis scorul rapid in batrana „Constantin Jude”. Costa…

- CFR Timisoara a avut un parcurs admirabil in competitia K.O. de futsal destinata juniorilor mari. Feroviarii au disputat astazi finala cu gazda FK Odorheiu Secuiesc, insa au cedat la un scor sever, scor 0-7 (0-3). In prima runda, CFR a trecut pe 14 decembrie cu 14-2(!) de CSJ Stiinta „U” Craiova. Calificata…

- Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc va gazdui in acest week-end și luni Turneul Final al Cupei Romaniei la Futsal rezervat echipelor U19. Echipa noastra condusa de catre Kacso Endre va juca ultimul sfert de finala, sambata, 26 februarie de la ora 19:00 impotriva formatiei CFR Turnu Severin 1943.…