CFR Marfă ar putea disponibiliza o treime dintre angajați ​Se anunța concedieri la CFR Marfa. Societatea ar urma sa disponibilizeze 1.400 – 1.500 de angajați, mai exact o treime din numarul total al acestora. Anul trecut alți 1.300 de angajați au parasit operatorul național de marfa, scrie Club Feroviar. CFR Marfa este în declin de mai bine de 20 de ani, la toate capitolele. Compania de stat avea 32.000 de angajați în 1998, 17.000 de angajați în 2009, a ajuns la sub 9.000 în 2013 și are mai puțin de 5.000 de oameni în prezent.



