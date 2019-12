Pe fatada principala va fi montata o copertina din sticla si otel. In total, bugetul este de 2,8 milioane de lei, iar reparatiile se opresc la „peronul 1” Dupa multi ani in care a ocolit Gara Brasov, realizand doar interventii minore, CFR a decis sa faca investitii in „poarta de intrare” in municipiu. Mai exact, Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA a lansat o...