CFR cu microbuzul! Lucrări pe linia Dej-Baia Mare Lucrari la linia CFR Baia Mare – DEJ. Legatura feroviara intra in reabilitare, iar trenurile vor lua o pauza timp de o luna. Calatorii fiind transportați cu microbuze in intervalul in care se executa lucrarea de infrastructura feroviara. Conform CFR, e vorba de lucrari intre Ileanda și Letca, respectiv intre Rastoci și Cuciulat, cu implicații […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

