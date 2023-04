Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CFR Cluj s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia FC Arges, in sferturile competitiei.Unicul gol al meciului a fost marcat de Karsniqi, in minutul 89. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CS Mioveni joaca in deplasare cu Sepsi, de la ora 18:00, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Caștigatoarea de azi va juca in semifinale impotriva invingatoarei din ultimul sfert, CFR Cluj – FC Argeș, azi de la 21:00. Cealalta semifinala este U Cluj – UTA Arad. Meciurile se joaca intr-o singura…

- Sepsi joaca acasa cu CS Mioveni, de la ora 18:00, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Meciul e live pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Caștigatoarea de azi va juca in semifinale impotriva invingatoarei din ultimul sfert, CFR Cluj - FC Argeș, azi de la 21:00Cealalta…

- Formatia FCU Craiova o intalneste astazi, de la ora 19.00, pe stadionul „Francisc Neuman“, pe UTA Arad, intr-o partida contand pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei . Confruntarea va fi arbitrata de Horatiu Fesnic (Cluj). Acesta va fi ajutat de asistentii Alexandru Cerei (Cluj) si Mihai Marius…

- Marius Ștefanescu, de la Sepsi OSK Sf.Gheorghe, a fost chemat la lotul echipei naționale a Romaniei, dupa ce Mario Camora, de la CFR Cluj, convocat inițial de selecționerul Edward Iordanescu, s-a accidentat in timpul partidei de duminica seara, cu Rapid București, din prima etapa play-off-ului Superligii…

- FC Argeș U17 și FC Argeș U18 au disputat duminica primele meciuri oficiale din acest an. Echipele pregatite de Mihai Ariciu și Robert Enache au intalnit in deplasare, pe Universitatea Cluj, in cadrul celei de-a treia etape a Cupei Romaniei. Citește și Ministerul Finantelor: Titlurile de stat TEZAUR…

- Esecul inregistrat la Voluntari a tulburat din nou apele in Banie si asta pentru ca jocul prestat de baietii lui Eugen Neagoe a fost lamentabil. Pentru Universitatea Craiova urmeaza o partida cu alta echipa suferinda, FC Arges, care isi face sperante de punct sau puncte dupa cele vazute la adversari.…

- Universitatea Craiova traverseaza o perioada buna si vrea sa prelungeasca seria rezultatelor pozitive. Pentru alb-albastri urmeaza un meci impotriva ilfovenilor de la FC Voluntari, duminica, de la ora 17.45, pe stadionul „Anghel Iordanescu“. Disputa va conta pentru etapa 27 de Superliga. Antrenorul…