CFR Cluj a invins-o, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost inscris de Denis Alibec, titularizat in premiera de la revenirea in Liga 1, in minutul 52. Campioana en-titre conduce clasamentul din Liga 1, cu maximum de puncte dupa trei etape. De partea cealalta, Chindia este fara victorie in primele trei etape. Au evoluat echipele CFR Cluj: Arlauskis – Cr. Manea, Graovac, D. Ciobotariu, Camora – Fofana (Hoban ’71), Tahiri (Paun ’46) – Petrila, C. Deac (Costache ’87), Omrani (Chipciu ’62) – D.…