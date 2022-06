Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a anunțat portarul pe care se va baza la partida cu Farul, din etapa #7 a play-off-ului Ligii 1. Meciul CFR Cluj - Farul se va juca duminica, 1 mai, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima…

- CFR Cluj joaca acasa cu FCSB, de la ora 20:30, in etapa #5 din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Look Sport+. Programul complet din play-off AICI! CFR Cluj - FCSB, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici! CFR Cluj - FCSB, echipe probabile:…

- Universitatea Craiova s-a impus, scor 3-2, in partida susținuta duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (23.000 de spectatori), in fața liderului CFR Cluj. Disputa a contat pentru etapa 4 din play-off-ul Ligii 1. „Ambasadorul” Științei a fost de aceasta data Dumitru Marcu. „Motoreta” a implinit…

- CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 pe FC Arges, in epilogul etapei a treia a play-off-ului Ligii 1. Oaspeții au avut prima ocazie a meciului, in minutul 7. Tanase i-a pasat lui Said, dar portarul echipei ardelene a respins din fața atacantului. Gazdele au deschis scorul…

- CFR Cluj și FC Argeș se intalnesc azi, de la ora 21:00, in ultimul meci din etapa a 3-a din play-off. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, Orange Sport și DigiSport. Programul complet din play-off AICI! CFR Cluj – FC Argeș, live de la 21:00 Click AICI pentru live + statistici CFR…

- CFR Cluj joaca acasa cu FC Voluntari, de la ora 20:30, in etapa #1 a play-off-ului Ligii 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet din play-off AICI! CFR Cluj - FC Voluntari, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici! CFR Cluj…