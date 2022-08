CFR Cluj s-a calificat in grupele Conference League, dupa ce a trecut in play-off de echipa Maribor. Campioana Romaniei a invins, joi seara, formația slovena cu 1-0 in mansa secunda a play-off-ului , disputat pe teren propriu. In tur, scorul a fost 0-0. Gruparea ardeleana a evoluat bine in prima repriza, dar i-a lipsit golul. In minutul 87, dupa o centrare din lovitura libera, Yeboah a nimerit bara. CFR Cluj a dat lovitura in ultimul minut din timpul regulamentar de joc. Cvek a inscris din foarfeca, pentru 1-0, direct in vinclu. Tragerea la sorti a grupelor Conference League este programata vineri,…