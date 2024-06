Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca in anul 2022 Romania a inregistrat doar 4,59% din nașterile din UE, procentul ajunge la 28,14% pentru nașterile de la mame sub 18 ani și la 44,17% pentru cele de la mame pana in 15 ani, precizeaza Organizația „Salvați Copiii” intr-un comunicat de presa. Dinamica nașterilor provenind din…

- Ziua de 5 iunie a fost instituita ca Zi impotriva Violentei asupra Copilului in Romania, in urma campaniei „Bataia nu e rupta din rai”, initiata in 2005 de catre Organizatia „Salvati Copiii” Romania, fiind votata in parlament in anul urmator. Sesizarile telefonice, scrisorile sau cei care se prezinta…

- Klaus Iohannis a promulgat o lege care le ofera mai multe drepturi pentru mamele minore, de peste 16 ani. Conform noilor reglementari, acestea sunt direct responsabile și pot lua decizii singure in ceea ce privește relatia cu institutiile statului si obtinerea unor drepturi financiare. Mamele minore…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, Elena Nastasoiu, alaturi de colegii sai din organizația municipala A.U.R., a anunțat ca se alatura Partidului Național Liberal (PNL). Decizia a fost motivata de discrepanțele semnalate de Nastasoiu in cadrul A.U.R. și de dorința de a susține alte valori și proiecte politice.…

- Catalin Cirstoiu, candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Capitalei, face publica viziunea sa despre București: in patru ani și-ar dori sa faca din Capitala Romaniei un „oraș in liniste și cochet” și in care locuitorii sa se simta bine. Cirstoiu recunoaște ca nu ar vrea, ca peste 4 ani, sa traiasca…

- Statul Islamic (ISIS) a emis un avertisment sumbru, promițand lansarea unui jihad in Rusia ca raspuns la presupusele torturi suferite de teroriștii capturați dupa atacul de la Krokus. Un afiș care vehiculeaza acest mesaj a fost raspandit pe rețelele de socializare, fiind preluat și de presa iraniana.…

- Organizația PNL Dambovița risca sa nu mai castige niciun fotoliu de primar la urmatoarele alegeri locale din cauza liderului organizatiei judetene, senatorul Virgil Guran . Personaj controversat, cu un istoric de business, dar mai ales medical, extrem de controversat, individul a reusit sa prinda, incepand…