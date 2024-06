Stiri pe aceeasi tema

VIDEO: Primarul comunei Balaușeri, Varga Andras (UDMR), a votat alaturi de familie.

VIDEO: Secția 263 Cecalaca, primarul comunei Ațintiș – Jakab Janos Istvan la vot.

- Romi Dedu este un primar dedicat și hotarat, cu o viziune clara asupra dezvoltarii comunitații sale. A avut o evoluție remarcabila in cariera sa politica și in activitatea sa in slujba locuitorilor din comuna. Continuam sa privim spre viitor cu incredere și determinare. „Am realizat multe impreuna,…

- Simon Istvan, primarul comunei Sanpaul, ne-a oferit un interviu despre cele mai importante proiecte ale unitații administrativ-teritoriale pe care o conduce din anul 2000. De asemenea, primarul comunei a vorbit și despre importanța investițiilor private pentru dezvoltarea comunitații locale, avand in…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, le-a vizitat, in urma cu cateva zile, pe cele mai varstnice locuitoare ale comunei."E aproape de necrezut! Cele mai in varsta, doua persoane din Sangeorgiu de Mureș, pe care le-am vizitat astazi (conform tradiției Zilelor Sangeorzene)…

- Primarul liberal al comunei Nadeș, Alexandru Sinpetrean, a anunțat sambata, 30 martie, prin intermediul unei postari facuta pe pagina proprie de Facebook, ca va candida la alegerile locale din luna iunie, pentru un nou mandat, al doilea, insa din partea Partidului Social Democrat. "Dragi locuitori ai…

- Zona centrala din Corunca este intr-un amplu proces de modernizare. Lucrarile sunt finanțate din fonduri proprii, din bugetul local al comunei. Valoarea investiției se ridica la aproximativ 3,5 milioane de lei. Primarul comunei, Takacs Szabolcs Istvan, ne-a oferit detalii despre aceasta investiție,…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a atins, de curand, "borna" de 14.000 de urmaritori pe rețeaua de socializare Facebook. "Va mulțumesc tuturor care imi urmariți pagina de Facebook care a atins astazi 14.000 de urmaritori! Social media nu inseamna pentru mine doar a…