Atacantul Sergiu Bus (29 de ani) a revenit la CFR Cluj, a anuntat, luni, campioana en-titre a Romaniei și liderul Ligii I. Buș a jucat ultima oara in Coreea de Sud, țara in care a ajuns dupa desparțirea cu scandal de FCSB. “Suntem bucurosi sa va anuntam ca Sergiu Bus, jucator crescut la centrul nostru de copii si juniori, s-a intors in Gruia! In ultimul an, Sergiu a evoluat in Coreea de Sud, la Seongnam FC. Dupa plecarea de la CFR in 2013, el a mai evoluat la Corona Brasov, CSKA Sofia, Sheffield Wednesday, Salernitana, Astra Giurgiu, Levski Sofia, Gaz Metan Medias si FCSB. Acum, Bus a revenit…