CFR Călători: Sunt pregătite două trenuri pentru muncitori spre Austria, care vor pleca din Timișoara CFR Calatori a anunțat, astazi, ca sunt pregatite doua trenuri care vor transporta muncitori din Romania in Austria. Acestea vor pleca din Timișoara in zilele de 10 și 13 mai și vor fi formate doar din vagoane cușeta. Compania anunța și masuri speciale pentru evitarea raspandirii COVID-19. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, primele trenuri […] Articolul CFR Calatori: Sunt pregatite doua trenuri pentru muncitori spre Austria, care vor pleca din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

