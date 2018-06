Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a scazut in luna mai fata de luna anterioara cu 8 puncte, pana la valoarea de 41,5 puncte, informeaza un comunicat al asociatiei profesionistilor in investitii.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in luna mai, fata de luna anterioara, cu 8 puncte pana la valoarea de 41,5 puncte, arata datele publicate luni de CFA Romania. Faţă de aceeaşi lună a anului anterior,…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut usor in aprilie fata de luna anterioara, cu 1,9 puncte, pana la valoarea de 49,5 puncte, insa, comparativ cu luna similara a anului anterior, a scazut cu 11,3 puncte, informeaza, luni, un comunicat al asociatiei profesionistilor in investitii.…

- Cursul de schimb se va deprecia in urmatoarele sase luni pana la valoarea de 4,71 lei/euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni se preconizeaza o depreciere de pana la 4,75 lei/ euro, potrivit CFA Romania. “Cursul de schimb va inregistra o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ…

- Finala Eurovision 2018 a fost castigata de israelianca Netta Barzilai, careia juriul din Romania nu i-a acordat niciun punct. Nici reprezentantii Moldovei, trupa DoReDoS, nu i-a impresionat prea tare pe expertii romani. Va prezentam cum au votat juriul si telespectatorii din Romania in finala Eurovision…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează…

- Increderea analistilor financiari in economie a crescut usor in martie, fata de februarie, indicatorul lansat de CFA Romania avansand cu 0,9 puncte, la 47,6 puncte, evolutie determinata de componenta de anticipatii a indicatorului, in timp ce atitudinea fata de conditiile curente a fost mai rezervata.…

- Naționala Romaniei a coborat trei locuri in clasamentul FIFA, sub președinția lui Razvan Burleanu (martie 2014 – aprilie 2018). Cu un total de 737 de puncte, reprezentativa de fotbal a Romaniei ocupa locul 32 in clasamentul FIFA/Coca-Cola din aprilie, cu patru poziții mai sus decat luna precedenta.…