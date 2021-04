Cezar Guna canta despre iubire, pasiune și dorința in noua sa piesa, Singura acasa. Mesajul melodiei il duce pe Cezar cu gandul la ea și la bucuria momentelor petrecute impreuna. Cezar Guna – Singura Acasa Piesa a fost compusa de Cezar, impreuna cu REALM, versurile au fost scrise de Cezar, iar producția a fost realizata de REALM. “Piesa Singura acasa este un mesaj sincer de la mine catre ea. Am incercat sa pun intr-o piesa exact parcursul pe care orice baiat vrea sa il faca spre casa ei. Sunt puține fericiri pe lume mai mari decat momentul cand ea spune ca este singura acasa și am considerat ca…