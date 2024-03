Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta circa 26 milioane de puieți forestieri și va regenera 12.087 hectare in fondul forestier proprietatea publica a statului in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna. Din acestea, 8.102 hectare vor fi regenerate natural, iar alte 3.985…

- Primaria Timișoara a bifat și necesara dezbatere publica ceruta de lege pe tema bugetului orașului, inainte ca proiectul sa ajunga la votul consilierilor locali. Așadar, luni, la sediul municipalitații, a avut loc clasica intalnire publica in care s-a discutat despre cum se fac și se cheltuie banii…

- Primaria Municipiului Timișoara propune pentru 2024 un buget de 2.526.886.930 lei, in creștere fața de anul trecut, care continua evoluția dinamica din 2023, cand suma record de 635 de milioane de lei a fost investita in dezvoltarea orașului. „Am propus un buget echilibrat, care raspunde ambițiilor…

- Viceprimarul municipiului Timisoara, Cosmin Tabara (PNL), a anuntat ca documentatia pentru viitorul stadion de la Timisoara este gata si a fost emisa si Autorizatia de Constructie. Lucrarile la arena care va avea peste 10.000 de locuri costa 115 milioane de lei, bani din bugetul local, potrivit news.roStadionul,…

- S.C. TITAN S.R.L. anunța publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: „AMENAJARE PISCICOLA CU EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL NEGRENI, COMUNA DARMANEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ”, propus a fi amplasat in comuna Darmanești, sat Negreni, județul…

- 5,5 milioane de euro pentru extinderea rețelei de apa și canalizare la Darabani Administrația publica a orașului Darabani a anunțat in aceasta saptamana ca nu mai puțin de 5,5 milioane de euro vor ajunge in cel mai nordic oraș din Romania pentru extinderea infrastructurii de apa și canalizare. Administrația…

- Romsilva a alocat in acest an peste 220 de milioane de lei pentru regenerarea fondului forestierRegia Nationala a Padurilor - Romsilva a alocat in acest an peste 220 de milioane de lei pentru regenerarea unei suprafete de 13.076 de hectare fond forestier proprietatea publica a statului, din care…