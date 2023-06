Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca marti este organizata o greva nationala in sectorul transportului aerian, cu o durata preconizata de 24 de ore, care va crea perturbari in orarul de zbor al companiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca marti este organizata o greva nationala in sectorul transportului aerian, cu o durata preconizata de 24 de ore, care va crea perturbari in orarul de zbor al companiilor…

- Gestionarea bugetului pentru jocuri de noroc in mod responsabil: 3 trucuri eficienteGestionarea bugetului poate fi o provocare, deoarece jocurile de noroc pot fi extrem de atragatoare și pot implica riscuri financiare semnificative. Cu toate acestea, exista cateva strategii cheie pe care le…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde sunt asteptate perturbari ale transportului public si aerian, in contextul unor greve. Potrivit MAE, in Republica Italiana, in perioada 3-7 iunie, vor avea loc, in diverse orase, mai multe greve care pot provoca…

- Cetațenii care doresc sa inmatriculeze un vehicul, sa transcrie dreptul de proprietate, sau sa radieze un vehicul, vor putea face asta fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la un sediu al serviciilor de inamtriculare.

- Italia va fi paralizata de o greva generala in transporturi, incepand cu ziua de vineri, 26 mai. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca greva va afecta inclusiv transportul public in comun, cu exceptia…