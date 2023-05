Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera timiseni au depistat, in acest sfarsit de saptamana, 18 cetateni asiatici cu permise de sedere valabile in Romania, care voiau sa treaca ilegal frontiera, in Serbia, de pe raza judetului, unii dintre ei dorind sa ajunga in Grecia.Politistii de frontiera din sectoarele Cruceni…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat noua cetațeni din Nepal și Afganistan care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Toți dețineau permise de șederepe teritoriul Romaniei. Astfel, ieri, la ora 18:45, un echipaj din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga (județul Timiș) au depistat ieri șase cetațeni din Bangladesh care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Cei șase au incercat sa treaca pe camp granița, in același timp, in doua grupuri. Toți dețineau permise de ședere…

- Planuri de calatorie spre vestul Europei date peste cap pentru cinci bengalezi, in județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Ungaria. Migranții intrasera legal pe teritoriul țarii noastre.

- Dosare penale pe numele a șase afgani, marocani și pakistanezi, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca granița ilegal din Romania in Serbia, in weekend. Toți cei șase intrasera ilegal in Romania, cu vize.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat patru cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. „In data de 2 martie 2023, ora 02:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Dosare penale pe numele a patru nepalezi, in apropiere de Comloșu Mare, județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Serbia. Cei patru au permise de ședere pe teritoriul Romaniei.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș, au depistat sambata șapte cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. Cu o zi mai devreme, la Cruceni, alți patru cetațeni nepalezi au fost surprinși…