- Un tanar din Arad, care lupta ca voluntar de partea Ucrainei, a fost ucis in luptele contra militarilor ruși. Romanul avea 27 de ani și se numea Rudolf (Rudi). El se inrolase ca voluntar, in anul 2022, in divizia luptatorilor straini care lupta alaturi de armata Ucrainei. Inainte sa ajunga in Ucraina,…

- Romania este preocupata de razboiul din Israel si este „atenta” la pierderile de vieti omenesti, dar in acelasi timp va continua sa ajute Ucraina „intr-o forma multidimensionala”, a afirmat, luni, la Arad, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, informeaza AGERPRES . Prezent in vizita in municipiul…

- Demers al Consiliul Național al Romanilor din Ucraina (CNRU). Reprezentanții forului s-au adresat ambasadorului Romaniei cu o scrisoare prin intermediul careia i se cere intervenția cat mai rapida. Mai exact, Consiliul Național al Romanilor din Ucraina a adresat o scrisoare oficiala ambasadorului Romaniei,…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a discutat cu comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Valerii Zaluzhnyi. Petrescu i-a transmis omologului ucrainean ca a dispus suplimentarea masurilor pentru intarirea securitații spațiului aerian la frontierele Romaniei.Convorbirea…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a discutat vineri, 8 septembrie, cu comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Valerii Zaluzhnyi, transmite Ministerul Apararii Naționale.

- La baza sportiva UTA – Tenis Profi din Arad, jucatoarele Ruxandra Elena Bertea (Braila), Carmen Herea (Tulcea) și Sara Dragnea (București) au dus Romania, antrenata de Alex Joițoiu, in Summer Cup de la Granville, Franța. Biletele pentru faza finala a acestei competiții, echivalenta a Fed Cup Junior,…