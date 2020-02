Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul franco-polonez Roman Polanski nu va fi prezent vineri la cea de-a 45-a editie a premiilor Cesar, considerate Oscarurile cinematografiei franceze, in contextul protestelor anuntate de organizatii feministe la aceasta gala, unde cel mai recent film al artistului, "J'accuse", va concura…

- Producatoarea Margaret Menegoz a fost numita presedinte al Asociatiei pentru Promovarea Cinematografiei care organizeaza gala premiilor Cesar, in asteptarea unei adunari generale extraordinare care va avea loc la 20 aprilie, a anuntat miercuri CNC (Centre national du cinema).

- Intreaga conducere a Academiei franceze de film a demisionat joi seara, in urma criticilor primite in ultimele saptamani legat de administrarea forului si de nominalizarea lui Roman Polanski la premiile Cesar.

- Filmul "An Officer And A Spy" al controversatului regizor Roman Polanski conduce, cu 12 selecții, in topul nominalizarilor la cea de-a 45-a gala a premiilor Cesar, considerate Oscarurile industriei cinematografice franceze, potrivit Variety.In topul nominalizarilor, anunțate miercuri dimineața,…

- Cea de-a 10-a editie a celui mai mare festival online de filme franceze, MyFrenchFilmFestival este disponibila cinefililor din Romania, in perioada 16 ianuarie – 16 februarie prin intermediul Orange TV Go. Iubitorii de film din Romania vor putea urmari cu usurinta filmele din cadrul festivalului prin…

- Actrița franco-daneza Anna Karina, star al Noului Val al cinematografiei franceze, muza a regizorului Jean-Paul Godard, a murit la varsta de 79 de ani, din cauza unui cancer, potrivit The Guardian.Anna Karina a murit sambata, intr-un spital din Paris, din cauza complicațiilor provocate de…