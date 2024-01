Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Moldova se va bucura de o zi predominant innorata, cu o tendința scazuta de precipitații. Vremea va fi caracterizata printr-o stabilitate atmosferica, iar aspectul cel mai semnificativ al prognozei este lipsa aproape totala a ploilor.

- De Craciun, in Moldova se așteapta o racire a vremii și s-ar putea sa ninga. Astfel de date a oferit Serviciul Hidrometeorologic de Stat. "Pe 7 ianuarie, in regiunile de nord ale Moldovei se așteapta +2°C pina la +4°C ziua și aproximativ 0°C noaptea. In regiunile centrale și la Chișinau vor fi pina…

- Astfel, in perioada 3 ianuarie, ora 10:00 - 4 ianuarie, ora 8:00, in Bucuresti, regimul termic se va mentine peste cel specific datei, maxima se va situa in jurul valorii de 11 grade, iar minima va fi de 2 - 4 grade. Ziua, cerul va avea innorari, dar probabilitatea pentru ploi slabe va fi redusa, apoi…

- Astazi, Moldova se confrunta cu o zi predominant innorata, potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi acoperit, iar posibilitatea de precipitații va ramane scazuta pe parcursul zilei.

- Astazi, Moldova se va confrunta cu o vreme predominant innorata, potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi acoperit, cu o probabilitate scazuta de precipitații, oferind o zi potrivita pentru activitați in aer liber.

- Vremea in Moldova se menține predominant innorata astazi, conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi acoperit, cu o tendința de racire ușoara a temperaturilor spre seara.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi in general variabila, cu ocazionale ploi slabe. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cel mai semnificativ aspect al zilei va fi probabilitatea de precipitații, care va varia pe parcursul zilei.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominanta innorata, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Deși cerul va fi acoperit de nori, nu se așteapta precipitații. Temperaturile vor fi relativ ridicate pentru aceasta perioada a anului, facand ziua placuta pentru activitați in…