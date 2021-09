„Certified Lover Boy” al lui Drake s-a menţinut în fruntea Billboard 200 Albumul „Certified Lover Boy” al cantaretului Drake s-a mentinut in fruntea clasamentului american al albumelor, Billboard 200. Metallica a revenit in top 10 dupa aproximativ trei decenii. Noul disc al lui Drake a fost vandut in SUA, in a doua saptamana de la aparitie, in 236.000 de unitati, potrivit MRC Data. In acelasi interval, piesele de pe album au fost accesate online de peste 305 milioane de ori. Dintre cele zece albume ale lui Drake care au ajuns pe primul loc in Billboard 200, acesta este al patrulea care petrece mai mult de saptamana pe aceasta pozitie, dupa „Scorpion” (locul 1, patru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

