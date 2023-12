Stiri pe aceeasi tema

- Slujba in sufragerie, spovedanie in bucatarie si cinstirea unor moaste primite drept donatie. E tabloul de duminica dimineata din locuinta unui preot din Targu Jiu, care a tinut Liturghia acasa, dupa ce a fost destituit de Arhiepiscopia Craiovei. Enoriasii il sustin, dar Biserica spune ca barbatul este…

- Elevii care invața dupa-amiaza la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“, din municipiul Targu Jiu, ingheața in clase din cauza ca unitatea școlara nu este incalzita in aceasta perioada a zilei

- Adolescentul, de 16 ani, disparut de acasa este cautat cu o drona subacvatica in raul Jiu, in zona Parcului Central din Targu Jiu. Intervine un echipaj din cadrul Salvamont Gorj, care are in dotare un astfel de echipament. Salvamontiștii au fost solicitați de catre IPJ Gorj. Sabin Cornoiu, șeful Salvamont…

- Un tanar, de 16 ani, din Targu Jiu, a disparut de acasa, dupa ce s-ar fi certat cu mama sa. Baiatul a plecat de peste 24 de ore de acasa. „Baiatul meu, Andrei Matei Popescu, a disparut de acasa de 24 de ore in urma unei discuții aprinse cu mama lui. Va rog din inima, sunați la 112 sau 0737940916 Matei…

- Un preot de la o parohie din Italia a ajuns in centrul unui scandal uriaș dupa ce a cerut unei fetițe sa-l ajute la slujba de impartașanie. Preotul se apara și spune ca a ales-o pentru ca parea sa aiba „cea mai curata inima printre atația pacatoși”, scrie The Guardian.

- Parintele Vasile Gabra, preot al parohiei Obreja timp de 42 de ani, intre 1974 și 2016, a trecut la cele veșnice in cursul zilei de sambata, 14 octombrie 2023. Slujba de inmormantare a vrednicului de pomenire parinte Vasile va fi oficiata miercuri, 18 octombrie 2023, incepand cu ora 10.00. Parintele…

- Polițiștii cauta o fata de 13 ani, Andreea Chiriloaie, din comuna Șcheia, care a plecat astazi de langa mama sa, in timp ce se aflau pe strada Mihai Eminescu din municipiul Suceava. Intre minora și mama sa a avut loc un conflict verbal, minora spunandu-i mamei sale ca pleaca acasa, in comuna ...