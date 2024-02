Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din orașul Sankt Petersburg a fost arestat, sambata, dupa ce a anunțat ca va ține o slujba in memoria lui Aleksei Navalnii, disidentul ucis de regimul Putin, vineri, relateaza The Moscow Times.

- La cateva ore dupa ce Rusia a anunțat moartea lui Alexei Navalnii, soția acestuia a luat cuvantul la Conferința de Securitate de la Munchen. „Nu știu daca sa cred sau nu aceste vești teribile pe care le primim doar din surse guvernamentale rusești. De mulți ani nu putem avea incredere in Putin și in…

- Carismatic militant rus anticoruptie si criticul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii scapase ca prin urechile acului de moarte dupa ce a fost otravit in august 2020 cu agent neurotoxic de tip militar, aflandu-se timp de mai multe luni in convalescenta in Germania. Arestat in ianuarie 2021 la intoarcerea…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a murit in inchisoare, au anuntat vineri agentiile ruse de presa. ”La 16 februarie 2024, in centrul penitenciar nr. 3, detinutul Navalnii A.A. s-a simtit rau dupa o plimbare si aproape imediat si-a pierdut constienta. (…) Cauzele mortii sunt in curs de a fi stabilite”,…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii a fost mutat intr-o alta inchisoare din Rusia. Apropiații sai nu știu unde se afla și nici nu au reușit sa-l contacteze prin metodele tradiționale, potrivit Sky News.Navalnii a fost scos din colonia penitenciara in care se afla și a fost dus spre o destinație…