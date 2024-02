Stiri pe aceeasi tema

- Tendinta inseamna ca grupul va avea dificultati sa atenueze masurile de reducere a productiei, daca nu se va accelera cererea globala de petrol sau daca OPEC nu va fi dispusa sa accepte preturi mai mici ale petrolului. Angola a declarat in aceasta luna ca paraseste Organizatia Tarilor Exportatoare de…

- In ciuda inflației și in ciuda dobanzilor mari, prețurile locuințelor nu au scazut in 2023 și, in lipsa unor dezechilibre macroeconomice majore, nici in 2024 nu se va intampla acest lucru, arata platforma Imobiliare.ro, intr-o analiza.„Anul 2023 a surprins. Performanțele pieței rezidențiale au reușit…

- Cardurile sociale se vor da pana in 2027, dar valoarea tichetelor pentru alimente se reduce la jumatate. Cardurile sociale pentru mancare se vor da pana in 2027. Anul viitor iși pastreaza valoarea, dar se reduc la jumatate pentru urmatorii trei ani. Persoanele singure și familiile cu venituri reduse…

- Pensionarii și romanii cu venituri mici vor primi și in urmatorii patru ani tichete pentru alimente, insa acestea nu vor avea aceeași valoare in toata aceasta perioada. O ordonanța de urgența de Guvern aparuta recent (OUG 115/2023), care conține mai multe masuri fiscal-bugetare, stabilește ca valoarea…

- O veste buna și una mai puțin buna pentru romanii cu venituri mici. S-a aflat pe finalul anului 2023. Ce a decis Guvernul? S-a aflat ca sumele primite de beneficiarii voucherelor sociale – cele destinate pentru anumite categorii de persoane defavorizate – ar urma sa fie reduse la jumatate. E drept ca…

- Persoanele singure și familiile cu venituri reduse vor beneficia și in urmatorii patru ani de sprijin de la stat pentru cumpararea de alimente, sub forma unor tichete sociale pe suport electronic. Exista insa și o veste proasta. Potrivit OUG 115/2023, aparuta recent și care conține mai multe masuri…

- Guvernul taie drastic subvențiile pentru fotovoltaice și mașini electrice. Programul Rabla se reduce la jumatate. DOCUMENT Guvernul taie drastic subvențiile pentru fotovoltaice, mașini electrice, dar și mașini noi, in general. Eco-tichetul pentru masini electrice scade de la 11.000 de euro, la puțin…

- Conform planurilor inițiale, uzina Ford din Dearborn, Michigan, trebuia sa produca 3.200 de exemplare F-150 Lightning pe saptamana. Dar, din cate se pare, constructorul american va reduce producția, incepand din 2024, la 1.600 de unitați pe saptamana. Totodata, Ford reduce cheltuielile pentru modelele…