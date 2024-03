Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Dupa episoade repetate de Brigada DIVERtiSmEnt “La munte și la mare”, pe banii statului, actorii lipsiți de talent ai Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) – Antifrauda sunt pregatiți de o noua producție regizata de coaliția de guvernare formata de Partidul Social…

- Ilustrație: Marian Avramescu S-a demonstrat ca Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) fac casa buna la guvernare, pentru președintele Klaus Iohannis. Șeful statului pare sa fi realizat ca decat sa te complici cu șase – șapte case, mai bine iți asiguri o casa cat șapte (șapte…

- Ilustrație: Marian Avramescu De Dragobete, tot Partidul Național Liberal (PNL) s-a imbracat in roșu, pentru a marca dragostea fața de Partidul Social Democrat (PSD) și a imbrațișat trei trandafiri. Dragostea fața de salarii europarlamentare și șpagi pe plan local plutește in aer, in stilul tradițional…

- Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) au decis comasarea alegerilor și alianța electorala in cazul listelor de candidați. Totodata, au fost alese zilele in care vor avea loc cele doua tururi de scrutin pentru alegerile preziden

- Ilustrație: Marian Avramescu O noua soluție suprinzatoare și salvatoare pentru coaliția de guvernare se intrevede in privința comasarii alegerilor. Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) ar putea fi comasate, cu tot cu aleși locali și europarlamentari, in interiorul senatoarei…

- Ilustrație: Marian Avramescu Coaliția de guvernare formata din Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) se clatina, de parca ar mai fi Nicolae Vacaroiu la conducere alaturi de Ludovic Orban, in vremurile boeme ale mandolinei. Fiii coaliției s-au gandit ca este momentul sa se…

- Ilustrație: Marian Avramescu In coaliția de guvernare formata de Partidul Social Democrat (PSD) și fiul adoptiv al acestuia, Partidul Național Liberal (PNL), rufele se spala in familie, mai ales de Ziua Indragostiților, Valentine’s Day. Aceasta, cu toate ca fostul premier Mihai Tudose mai afișeaza din…

- Ilustrație: Marian Avramescu Cu o Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) in creștere amenințatoare, Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) s-au gandit sa stea in aceeași barca, pentru a identifica o soluție de trecere a parleazului și in anul acesta incarcat de alegeri. Social-democratul…