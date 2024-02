Stiri pe aceeasi tema

- Surse din interiorul Coaliției au dezvaluit astazi ca Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) sunt pregatite sa reia discuțiile pentru a forma o alianța oficiala in vederea alegerilor europarlamentare. O noutate majora este și faptul ca lista ar urma sa fie deschisa de un candidat…

- Ziua de miercuri va aduce așteptatele vești legate de calendarul alegerilor, iar o posibila ințelegere intre PSD și PNL ar putea marca o schimbare semnificativa in peisajul politic. Surse din PSD indica faptul ca cele doua partide ar putea forma liste comune in anumite regiuni, consolidand astfel o…

- Gabriel Zetea, președinte PSD Maramureș, a vorbit despre negocierile dintre social-democrați și liberali, pe subiectul comasarii alegerilor. Liderul din Maramureș spune ca PSD nu insista cu comasarea alegerilor, insa spune ca cele doua partide ar trebui sa puna la punct impreuna un ”plan de țara”, care…

- Pana acum, PSD a cerut stabilirea unui calendar complet pentru toate cele patru randuri de alegeri, in timp ce liberalii cer o ințelegere doar pe comasarea localelor cu europarlamentarele și o discuție dupa 9 iunie pe celelalte runde de alegeri. In plus, PNL iși menține poziția și exclude posibilitatea…

- Zilele acestea e agitație mare la partidele din Romania, in așteptarea finalizarii negocierilor și deciziei de comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare pentru data de 9 iunie.Citește și: Fierbere pe piața politica: cine pierde și cine caștiga din comasare De asemenea, PSD și PNL…

- Liderii PSD si PNL nu au ajuns la o concluzie finala in privinta comasarii alegerilor, in urma sedintei de coalitie desfasurata joi dupa amiaza, la Palatul Victoria, au precizat surse politice pentru AGERPRES.Potrivit acelorasi surse, discutiile, care au vizat tot calendarul alegerilor programate pentru…

- PNL susține varianta comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna septembrie, au declarat surse liberale pentru „Adevarul”. Varianta nu a fost deocamdata agreata in coaliție

- PNL ar vrea comasarea alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna septembrie, au precizat surse politice. Scenariul este in discutie insa nu a fost agreat in cadrul coalitiei de guvernare. Pentru a se putea pune in practica, decizia ar urma sa fie luata pana cel tarziu in luna…