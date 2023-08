Stiri pe aceeasi tema

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum robust in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), potrivit Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat ca ajutoarele pentru facturile la energie nu vor disparea. Mai mult, și compania Hidroelectrica anunta masuri in beneficiul consumatorilor.Guvernanții au oferit garanții ca romanii vor fi ajutați in continuare sa iși achite facturile pana anul…

- Un transportator low-cost a anunțat luni, 19 iunie, ca a comandat un numar-record, de 500 de avioane A320, de la producatorul european Airbus, la Salonul aeronautic de la Paris, conform AFP.Potrivit sursei citate, transportatorul care a facut achiziția este compania indiana low-cost IndiGo.Cu…

- Vila pe care Carol al II-lea ar fi folosit-o drept casa de protocol, aici locuind ascunsa o perioada chiar și Elena Lupescu dupa revenirea sa (incognito) in țara, și in care Nicolae Ceaușescu viziona filmele ce urmau a fi supuse cenzurii a fost pusa in vanzare pentru suma de cinci milioane de euro,…