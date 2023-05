Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta republicana a Statelor Unite din Florida, Maria Salazar, a vorbit marți despre „Legea demnitații”, un proiect de lege bipartizan de reforma a imigrației la care a fost co-autor, menit sa legalizeze statutul pentru imigranții fara acte care traiesc in SUA. „ Aceasta nu este amnistia”,…

- Teatrul Național ”Satiricus I. L. Caragiale” efectueaza un turneu in Europa. In perioada 26 aprilie-2 mai, Teatrul Național ”Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinau se afla intr-un turneu in Europa pentru a prezenta iubitorilor de teatru din diaspora spectacolul ”Cerere in casatorie”de Anton P. Cehov,…

- O ancheta de „omucidere" a fost deschisa in Mexic, unde opt persoane au fost identificate ca fiind responsabile pentru moartea a 39 de migranti intr-un centru de detentie al unui institut federal din Ciudad Juarez, la frontiera cu Statele Unite, au declarat miercuri oficialii autoritatilor mexicane,…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a lansat, cu prilejul vizitei sale la București, ideea de a se forma o alianța regionala, la care sa participe Polonia, Ucraina și Romania. Șeful guvernului de la Varșovia a avut intalniri, la București, cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Nicolae Ciuca.…

- LUNI: Grupul Skepsis prezinta spectacolul ”Cerere in Casatorie”, dupa A.P. Cehov, de Ziua Mondiala a Teatrului Grupul Skepsis va celebra Ziua Mondiala a Teatrului prin prezentarea spectacolului ”Cerere in Casatorie”, dupa A.P.Cehov. Evenimentul se desfașoara luni, 27 martie, de la ora 19.00, la Casa…

- Un tanar dambovițean a dorit sa-i ceara iubitei lui sa-i fie soție intr-un mod unic, așa ca a ales un loc din Targoviște la care puțini s-ar fi gandit. Turnul Chindiei a fost, pentru cateva minute, martor al iubirii celor doi tineri. Inregistrarea video a momentului emoționant, o gasiți in Revista Municipiul…