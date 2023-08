Cerere fără precedent pentru aerul condiționat. Energia fotovoltaică, rol semnificativ în evitarea crizelor O crestere semnificativa a productiei de energie fotovoltaica in sudul Europei a jucat un rol important in evitarea unei crize energetice in timpul valurilor de caldura din ultimele saptamani, cand temperaturile au atins valori record, ceea ce a dus la o cerere fara precedent pentru aer conditionat, transmite Reuters. Energia fotovoltaica este bine situata pentru a face fata caldurii din timpul verii deoarece radiatia solara este ce mai puternica in cea mai fierbinte parte a zilei, cand cererea de electricitate pentru aer conditionat este de asemenea la cel mai ridicat nivel. "Cresterea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

