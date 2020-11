Ceremonia de 1 Decembrie la Arcul de Triumf se va organiza cu maxim 400 de persoane: Regulile impuse de autorități Ceremonia oficiala dedicata Zilei Naționale in piața Arcului de Triumf din București va fi organizata cu participarea a cel mult 400 de persoane, potrivit unei propuneri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). De asemenea, autoritațile propun ca și in municipiile reședința de județ sa aiba loc parada de 1 decembrie cu cel mult 100 de persoane, fara public și cu respectarea mai multor masuri. Potrivit CNSU, regulile de respectat pentru organizarea ceremoniilor de Ziua Naționala: * purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii;… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale in piata Arcului de Triumf din Bucuresti cu participarea a cel mult 400 de persoane.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi referitoare la prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale la Arcul de Triumf din Capitala cu participarea a cel mult 400

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale in piata Arcului de Triumf din Bucuresti cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum…

- Ceremoniile oficiale din piata Arcului de Triumf din Bucuresti dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura in acest an fara participarea publicului si vor dura maxim o ora, potrivit unei decizii aprobate joi de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. „Se propune aprobarea organizarii…

- CNSU propune Guvernului organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a Romaniei in piața Arcului de Triumf din municipiul București, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum și in...

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararea prin care este propusa prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie. In document este prevazut și modul in care se vor desfașura ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale.„Se propune aprobarea organizarii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararea prin care este propusa prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie. In document este prevazut și modul in care se vor desfașura ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale. Astfel, conform deciziilor,…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca variantele luate in calcul pentru marcarea Zilei Nationale sunt conditionate de situatia pandemica. "Variantele pe care le luam in calcul sunt conditionate de situatia pandemica in care ne aflam. Nu putem sa iesim din tot ceea ce s-a stabilit la nivelul…