Cercetătorii lucrează la o nouă metodă pentru depistarea timpurie a cancerului pancreatic Simptome și metode de prevenție ale celui mai greu de tratat tip de cancer Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai dificil de detectat și tratat dintre toate tipurile de cancere, iar cercetatorii și medicii din intreaga lume depun eforturi pentru gasirea unor metode eficiente pentru depistare precoce și tratament. Deși nu exista inca o metoda standard de detectare timpurie a acestei boli, s-a descoperit ca o combinație de teste imagistice și analize de sange ar putea identifica boala la persoanele cu risc crescut din cauza istoricului familial, mutațiilor genetice, diabetului, fumatului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la screeningul realizat pentru multe tipuri de boala oncologica, la diagnosticul avansat, stadializare și monitorizarea pe termen lung a evoluției, investigațiile imagistice sunt esențiale pentru managementul pacienților cu cancer.

- O echipa de cercetatori chinezi a dezvoltat o platforma de inteligenta artificiala (IA) care poate ajuta la detectarea cancerului pancreatic in stadiu incipient pe baza imagisticii cu raze X de inalta precizie, transmite miercuri agentia Xinhua.

- Metoda prin care creierul intinereste cu pana la 10 ani. Exercitiul aerobic periodic imbunatateste functiile cognitive, sustine un nou studiu. Cercetatorii au descoperit ca un puternic impact apare la persoanele de 60 de ani, insa efect are inclusiv la tinerii de 20 de ani, noteaza exquis.ro.Mersul…

- Metodele alternative de educație au inceput sa fie la mare cautare in randul parinților. Cu toții ne dorim o școala cat mai buna pentru copilul nostru, dar fiecare dintre noi are propriile principii atunci cand se raporteaza la sistemul de educație. Astazi vorbim despre pedagogia Waldorf, cunoscuta…

- Cele doua femei care au fost eliberate luni din custodia Hamas pareau a fi intr-o stare medicala "OK" cand au ajuns la spitalul Ichilov din Tel Aviv, a declarat marti dimineata un oficial al spitalului, relateaza CNN, conform news.ro.Cele doua femei, in varsta de 85 de ani si 79 de ani, au fost eliberate…

- Incidența cancerului la copii este in creștere și, deși rata mortalitații cauzate de aceste boli devastatoare a scazut spectaculos in ultimii 30 de ani, victoria este departe de a fi ciștigata. Dupa cum scrie Organic Farming Alliance, o arma puternica in aceasta lupta este identificarea factorilor cauzali…

- Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai letale tipuri de cancer la om. Simptomele apar rareori la timp, astfel incat este adesea diagnosticat doar intr-un stadiu avansat, ceea ce inseamna ca prognosticul si ratele de supravietuire sunt slabe. Combinat cu factorii legati de stilul de viata, se…

- O echipa de cercetatori chinezi a anuntat un progres semnificativ in cautarea unui tratament eficient pentru depresie, o tulburare mentala care afecteaza milioane de oameni din intreaga lume, identificand calea biologica folosita de un antidepresiv comun si invatand cum sa elimine efectele secundare…